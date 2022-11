L’AC Milan avec Origi titulaire s’extrait du piège contre la Spezia

L’AC Milan a profité de la défaite de l’Atalanta contre le leader Naples (2-1) pour chiper la deuxième place aux Bergamasques en battant sur le fil la Spezia (2-1) grâce aux Bleus Théo Hernandez et Olivier Giroud. Deux joyaux des internationaux français permettent aux Rossoneri de rester à six longueurs du Napoli et de prendre deux points d’avance sur la "Dea" (3e).

Aligné pour entamer la rencontre, Divock Origi n’aura pas su se montrer décisif avant de céder sa place. Le Diable Rouge se satisfera néanmoins de sa troisième titularisation de rang en championnat.

Giroud, entré pour les vingt dernières minutes à la place du Belge, a reçu un carton rouge dans la foulée de sa magnifique reprise en ciseau du gauche : il a logiquement été averti une seconde fois pour avoir retiré son maillot dans l’euphorie de son but, ayant oublié qu’il avait déjà reçu un autre carton jaune quelques minutes plus tôt.

En première période, Hernandez avait concrétisé le bon début milanais avec un but d’avant-centre (contrôle de la poitrine et frappe en première intention) à la limite du hors-jeu (21e). Un but pour rassurer tout le monde car le défenseur avait fait appel aux soigneurs en début de match pour une alerte à la cuisse droite, à deux semaines du Mondial-2022.

Milan, dominateur mais trop intermittent, a gâché nombre d’occasions de se mettre à l’abri et a touché les montants deux fois (Krunic 16e, Leao 45e+3).