L’abstention sera-t-elle la grande gagnante de ce premier tour des élections présidentielles françaises ?

Plusieurs gauches et plusieurs droites

Autre difficulté pour les électeurs : le paysage politique a explosé. Le choix entre une gauche et une droite traditionnelle n’existe plus. L’essors de nouveaux mouvements de gauche et de droite ainsi que l’arrivée d’Emmanuel Macron en 2017 ont fortement affaibli les partis traditionnels que sont le PS et les Républicains.

"On voit combien aujourd’hui le Parti socialiste et les Républicains sont à la peine et ce phénomène développe. Il y a eu évidemment la disruption politique d’Emmanuel Macron qui a, par sa présence et sa victoire, occupé l’espace central, grignotant encore de part et d’autre les deux partis des précédents gouvernements, tant à gauche qu’à droite", précise Anne Muxel.

Et face aux différents choix qui s’offrent à eux, certains électeurs sont perdus : "Il y a un certain nombre de candidats qui se réclament de toute une série de tendances" détaille Pierre Baudewyns. "Sur le pôle gauche, vous avez trois candidats avec des discours relativement forts. À l’extrême droite, vous avez l’émergence d’Eric Zemmour, qui a commencé sa campagne dès le mois de décembre, et Marine Le Pen. Et la droite classique, qui n’en est pas vraiment une avec Valérie Pécresse. Il y a beaucoup de choix et des enjeux qui sont différents".