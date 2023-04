L'absence de Witsel chez les Diables? Une question de concurrence, pas de temps de jeu pour Domenico Tedesco

Domenico Tedesco s'est confié à Pierre Deprez après les deux premiers matches des Diables Rouges. Le sélectionneurs est notamment revenu sur l'absence d'Axel Witsel dans sa première liste.

Place à la jeunesse dans le milieu de terrain des Diables Rouges. Exit Axel Witsel lors du premier rassemblement de Domenico Tedesco. Et le sélectionneur s'est justifié de ce choix ce vendredi lors d'une interview accordée à Pierre Deprez.

"Je ne sais pas encore, c'était seulement deux matches. Et nous avons tellement de qualités, tellement de bons joueurs dans l'entrejeu. Et malheureusement, nous ne pouvons pas inviter dix numéro six par rassemblement. Je pense qu'à l'étranger, mais aussi en Belgique, nous avons beaucoup de bons milieux de terrain."

Et de conclure : "Axel n'est pas dehors. C'est quelque chose qui pourrait-être un problème, mais ça ne l'est pas. Il y a d'autres joueurs qui ne jouent pas et qui ont été appelés lors du dernier rassemblement. C'est une question de concurrence à ce poste."