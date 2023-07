"L'absence d’Ewan libère Lotto-Dstny" : le débrief de Cyril Saugrain après la 18e étape de ce Tour de France

La chance sourit aux audacieux. Cette 18e étape du Tour de France 2023 l’a encore prouvé. Au bout d’une belle échappée animée par les Lotto-Dstny, c’est Kasper Asgreen qui a empoché un succès plein de maîtrise.

Ce n’est sans doute pas celui qui a passé le plus de relais dans les dix derniers kilomètres mais c’est bien lui qui repart avec le bouquet de vainqueur. Asgreen a étalé toute son intelligence de course. "Il faut avoir une très bonne capacité de gestion pour s’imposer ainsi. On peut penser qu’il en avait gardé, explique Cyril Saugrain, content pour l’échappée. Je suis plutôt ravi qu’on puisse travailler et souffler la victoire aux sprinteurs sur une équipe toute plate."

S’ils ne repartent pas avec le succès, les Lotto-Dstny ont montré un beau visage ce jeudi. "Je pense que l'absence d’Ewan libère Lotto-Dstny mais ça prouve que même avec lui on aurait pu courir de la même façon. Il faut peut-être un peu s’ouvrir pour courir autrement. Il est clair qu’on a senti cette équipe libérée avec ces initiatives."

Des tentatives que Jayco et DSM ont tenté d’annihiler. "Forcément il y aura de la déception dans ces équipes. Demain, elles ne vont pas travailler. Cela projette une étape où il y aura encore plus de place pour les opportunistes" concluait le consultant français.