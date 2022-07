L’abonnement Xbox Games with Gold ne proposera plus de jeux Xbox 360

L’abonnement de Microsoft, qui “offre” quatre jeux tous les mois, perd encore de son intérêt. Alors que la sélection est plus pauvre que la concurrence (notamment le PS Plus de Sony), les jeux proposés seront désormais limités au catalogue Xbox One.

Microsoft déclare en effet avoir atteint la limite des jeux Xbox 360 à proposer aux abonnés. “Notre capacité à proposer des jeux Xbox 360 dans le catalogue a atteint sa limite. Cependant, les Jeux du Gold continueront de proposer chaque mois des titres Xbox One passionnants assortis d’économies exclusives.”