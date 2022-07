L’abonnement Amazon Prime va augmenter en Belgique

Dès le 15 septembre prochain, le prix de l’abonnement Prime augmentera dans cinq pays européens, dont la France. Ce qui concerne également les clients belges.

L’augmentation sera conséquente, de l’ordre de 43% en France et en Belgique. Pour la formule annuelle, l’abonnement coûtera désormais 69,9 euros par an, contre 49 euros auparavant. La formule mensuelle passera de 5,99 euros par mois à 6,99 euros par mois.

Selon Amazon, cette hausse des prix se justifie par une augmentation des frais d'expédition (notamment le prix du carburant), ainsi que les frais d’emballage (le coût du papier et du carton ayant bondi de 40% ces trois dernières années). Pour faire passer la pilule, le géant de l’e-commerce souligne avoir “énormément élargi le service depuis son lancement en 2008.”

“Nous concentrons nos efforts à constamment améliorer le programme Prime. Depuis que nous avons lancé Prime en France, nous avons élargi la sélection de produits éligibles à la livraison rapide et illimitée Prime ; ajouté et étendu la livraison rapide de courses alimentaires ; et ajouté plus de divertissements digitaux de qualité, y compris des séries TV et films sur Prime Video, la musique avec Amazon Music Prime, les jeux avec Prime Gaming et les livres avec Prime Reading. Prime Video, en particulier, a augmenté le nombre de séries et de films Amazon Original et a ajouté l’accès à la diffusion du tournoi de Roland-Garros”, explique Amazon.

Rappelons qu’Amazon Prime permet notamment de bénéficier de la livraison gratuite, et d’un accès à la plateforme Amazon Prime Video.

Malgré cette annonce, Amazon ne semble pas inquiet par d’éventuelles résiliations. “De ce qu'on a pu voir aux États-Unis, il n'y a pas eu de phénomène d'opt-out parce qu'on apporte de plus en plus de services via Prime et que ce service permet malgré tout aux consommateurs de réaliser des économies extrêmement importantes”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise à l’AFP.