L’Abeille Blanche : une ancienne usine de margarine à Molenbeek devenue paradis des tatoueurs

Autre profil, autre histoire : Nathalie alias ‘Flora Nera’ est tombée tard dans le tattoo. "J’ai retrouvé la passion du dessin que j’avais en étant plus jeune et de fil en aiguille je me suis dirigée vers le tatouage", se souvient Nathalie qui a commencé à dessiner sur les corps des autres en 2019. "Être entourée de ces autres tatoueurs et artistes est une chouette expérience. Nous pouvons échanger ensemble dans un esprit familial. C’est une bonne opportunité pour se développer".