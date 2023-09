L’Abbaye de Maredsous, un lieu sacré chargé d’histoire

À l’occasion de la 35e édition des Journées européennes du Patrimoine en Wallonie, qui aura lieu ce week-end du 9 et du 10 septembre, cap sur l’Abbaye de Maredsous ! Une abbaye qui est aussi un haut lieu du tourisme en Wallonie puisqu’il s’agit du troisième site le plus fréquenté après Pairi Daiza et Walibi. Mais l’abbaye de Maredsous est bien plus qu’une attraction touristique destinée à faire du profit et dénuée d’âme.

La communauté bénédictine, fidèle à la Règle de Saint-Benoît, " Que tous les hôtes soient reçus comme le Christ ", accueillent dans son hôtellerie ceux qui en font la demande, seul ou en groupe. Le voyageur de passage a des motivations diverses : bénéficier du calme environnant pour bachoter, se ressourcer dans la nature verdoyante de la vallée de la Molignée, effectuer une retraite… Certains oiseaux sont là plus longtemps que d’autres. L’abbaye est aussi un refuge pour qui a besoin d’aide. Une ressource précieuse dans la campagne du territoire provincial namurois qui ne bénéficie pas nécessairement du même tissu social que la grande ville.