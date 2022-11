L’abbaye de Maredsous a 150 ans, fromage et bière mais pas que cela !

A la création de leur abbaye, les moines de Maredsous gèrent une exploitation agricole, une école et une maison d’édition. Mais depuis la fin de la seconde guerre, l’abbaye est plus ouverte sur le monde et en particulier sur l’hôtellerie et la fabrication de bière et de fromage. Ce volet commercial ne peut faire oublier la composante religieuse ni la composante culturelle liée à la précédente.

Maredsous est aussi le centre d’un renouveau biblique : Profondément attaché depuis sa création au renouveau liturgique et à la revalorisation de la prière en commun. Les moines de l'abbaye de Maredsous se rassemblent plusieurs fois par jour pour l’office liturgique. Coup d’œil dans le rétroviseur en 1988 avec les archives de la Sonuma et l’émission culte de l’époque Double Sept qui lui avait consacré un très beau reportage.

Regardez plutôt !