L’abbaye d’Aulne : deux visites insolites pour découvrir autrement ce Patrimoine majeur de Wallonie

C’est un lieu magnifique et chargé d’histoire. L’abbaye d’Aulne est un petit bijou qu’il faut absolument visiter. Située près de Thuin, au bord de la Sambre, elle a tout pour plaire avec son cadre bucolique propice aux balades à pied, à vélo ou en bateau électrique. Petite visite dans L’Agence Tourisme.

Vues de loin ou de près, les ruines de cette abbaye millénaire fascinent… Il faut dire qu’il s’en est passé des choses depuis le septième siècle, date de sa création. Tout commence en 656 avec Saint Landelin, un brigand notoire, qui, pour se racheter des méfaits qu’il a commis à cet endroit, décide d’y planter une croix. Un an plus tard, un monastère bénédictin y est fondé et légué à l’évêché de Liège. Débute alors une longue période pleine de troubles : les guerres succèdent aux épidémies et l’abbaye est ravagée, puis reconstruite. Au 12e siècle, changement d’ordre, elle devient cistercienne. C’est alors une des plus puissantes de la principauté de Liège. Mais de nouveau, l’Histoire s’obscurcit. Les invasions se multiplient. La plus violente a lieu en 1794 quand les révolutionnaires français viennent piller et incendier l’abbaye. Actes indélébiles puisque les vestiges actuels en ont gardé des traces.