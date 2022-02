L’abandon du nucléaire belge essuie des vents contraires

Du côté d’Engie, l’exploitant des réacteurs nucléaires qui pourraient être prolongés en cas de scénario B, on a clairement fait savoir qu’on s’inscrivait dans la logique d’une fermeture des réacteurs en 2025.

Bien avant que l’accord intervenu au gouvernement le 23 décembre, le patron d’Engie avait enterré, dans une lettre au gouvernement, toute possibilité de prolongation. "La somme des obstacles qui sont devant nous ne rend plus possible une prolongation du nucléaire", déclarait Thierry Saegeman, le CEO d’Engie. "Ce n’est plus une question de vouloir : ce moment-là est passé depuis 2020. Nous voulions mais ce n’est plus une question de vouloir, mais c’est une question de pouvoir" avait-il ajouté.

Il y a deux jours, Catherine MacGregor, invitée de BFM Business confirmait ce positionnement. "Aujourd’hui, nous, on suit la loi […] Clairement, notre scénario c’est celui d’une sortie complète de nos 7 tranches et on commence en octobre de cette année et progressivement jusqu’en 2025 ", soulignait la responsable.

Aujourd’hui, Engie précise que le maintien de deux réacteurs n’aurait aucun effet, notamment à la baisse, sur le prix de l’électricité en Belgique.