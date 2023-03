L’abandon d’un chat à la sauvette à l’entrée du refuge Veeweyde : "Un animal n’est pas un dépôt clandestin"

En attendant, un quart de la capacité d’accueil doit être sacrifié. "La capacité d’accueil dépend aussi des adoptions. Même si c’est en ce moment très compliqué d’augmenter les places disponibles", ajoute Ludivine Nolf.

Une plainte envisagée

En tout cas, Veeweyde envisage sérieusement d’introduire une plainte contre le propriétaire du chat abandonné. "Faut-il encore le trouver. On sait malheureusement que les dossiers en termes de bien-être animal ne sont pas très bien suivis au niveau de la justice", regrette le président de la SRPA. "Là aussi, il faudrait en sorte que la maltraitance animale, au-delà des règles votées dans les parlements, fasse l’objet d’un suivi administratif et judiciaire renforcé."

Pour rappel, Bruxelles ne dispose pas encore d’un code du bien-être animal comme les autres Régions du pays… Mais l’article 35 du Code pénal belge puni déjà d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 52 euros à 2000 euros toute personne qui "abandonne son animal avec l’intention de s’en défaire".

Veeweyde insiste : un animal n’est pas un jouet… "Ce qui s’est passé ce mardi m’inspire un sentiment assez amer", admet Gaëtan Van Goidsenhoven. "Cela montre malheureusement que beaucoup de personnes considèrent les animaux comme des biens de consommation qu’on abandonne devant un refuge comme on abandonne une vieille télévision devant une bulle à verres. Il y a des progrès à faire beaucoup d’esprit. L’animal, même si on lui reconnaît un certain nombre de droits – on pense même faire entrer le bien-être animal dans la constitution – est un être sensible. Prendre un animal, c’est une responsabilité avant d’être une source de satisfaction personnelle."