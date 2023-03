L’AB rend un hommage unique à Arno

L’année dernière, notre pays a perdu une légende de la Belpop : Arno Hintjens, Bruxellois-Ostendais, bête de scène, enfant terrible de la musique belge, ‘le plus beau’… Arno était un habitué de l’AB, sa salle bien-aimée, qu’il surnommait son ‘deuxième salon’. Peu avant sa mort, Arno demanda à l’AB de lui consacrer un précieux hommage. Pour l’occasion, il dressa une liste d’artistes avec lesquels il entra dans l’histoire de la musique, noua de belles collaborations ou auxquelles il vouait une grande admiration.

Les samedi 17 et dimanche 18 juin, l’AB rendra hommage à Arno. Adamo, Jane Birkin, Patricia Kaas, Mélanie De Biasio, Tom Barman de dEUS, Wim Opbrouck, Wim Vandekeybus et Zwangere Guy, pour ne citer qu’eux, salueront la mémoire du ‘plus beau’. Les recettes, frais de réservation et consignes de gobelet de ces concerts seront intégralement reversés à Kom Op Tegen Kanker, une organisation à laquelle Arno tenait beaucoup.

Voici ce qu’on peut lire dans un communiqué :

Début 2022, Arno fait une intervention poignante sur les ondes de Radio 1. À cette occasion, il annonce Les yeux de ma mère par une phrase sans équivoque, (tristement) prophétique : bientôt, dit-il, il ira rejoindre sa mère là-haut. Ce moment a un impact considérable. À peine quelques mois plus tard – après la disparition du ‘plus beau’le 23 avril 2022 – Les yeux de ma mère caracole en tête des listes Radio 1 Belpop 100 et Radio 1 Classics 1000. Dans son ombre, Tom Waits, John Lennon, David Bowie, les Beatles, Queen, Fleetwood Mac, Nina Simone et Nick Cave se bousculent pour une place au sommet. De toute évidence, la nation vient de propulser Arno – déjà sacré Officier de l’Ordre de la Couronne – au rang de Héros national.

Mais l’intervention d’Arno en ce début 2022 marquera l’histoire pour une autre raison. Ce soir-là, en coulisse, Arno demande à l’AB de lui rendre, après sa mort, un précieux hommage dans sa salle bien-aimée, qu’il surnomme son ‘deuxième salon’. Le line-up devra se composer d’artistes ayant reçu sa totale bénédiction : des musiciens avec qui il entra dans l’histoire de la musique, noua de lumineuses collaborations, ou auxquelles il vouait une profonde admiration.

La liste d’artistes, établie en étroite concertation avec Arno, voit le jour en un temps record. Arno a toujours su ce qu’il voulait. C’est pourquoi, à l’AB, nous avons cherché à rester le plus fidèle possible à cette liste validée par le chanteur, en consultant systématiquement son bras droit et bassiste Mirko Banovic, son ami Danny Willems et son manager Cyril Prieur.

Les concerts auront lieu à l’AB les samedi 17 et dimanche 18 juin 2023. Cette production de l’AB fera ensuite halte à Ostende, le jeudi 22 juin, avant de finir en beauté à l’étranger, dans la prestigieuse Salle Pleyel parisienne en novembre.

Les billets seront mis en vente le mercredi 8 mars à partir de 11 heures.