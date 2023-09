L’A602 à Liège sera fermée durant 5 nuits pour l’entretien trimestriel

La liaison entre les autoroutes E25 et E40, aussi connue sous le nom d’A602, sera fermée prochainement pendant 5 nuits consécutives. La raison de cette fermeture ? Les interventions classiques de nettoyage et d’entretien trimestriel. Des opérations indispensables pour assurer les conditions de sécurité requises pour circuler sur la liaison E25-E40. Si vous devez circuler de nuit prochainement sur l’A602, il faudra vous armer d’un peu de patience et emprunter un autre itinéraire.