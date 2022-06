Kyrgios s’offre un point fantaisiste avant de déraper face à Murray, l'Australien évoque des insultes racistes

Battu 7-5 lors du tie-break du premier set, Kyrgios a perdu pied dans le deuxième set. L’Australien est même retombé dans ses travers habituels. Il a notamment cassé sa raquette, concédé un point puis un jeu de pénalité pour finalement s’incliner sur un 6-2 dans le 2e set.

Un comportement déplacé dont il a parlé sur son compte Instagram quelques heures après la rencontre. "Quand est-ce que ceci va s'arrêter? J'ai fait face à des insultes racistes de la part du public. Je comprends que mon comportement ne soit pas toujours le meilleur mais des commentaires comme celui-ci - "petit mouton noir, tais-toi et joue" - ne sont plus acceptables. Et puis quand je réponds au public, je suis pénalisé. Quel gâchis", a écrit Kyrgios dans une story publiée en fin d'après-midi.

Murray, 35 ans, s’est quant à lui qualifié pour la 70e finale de sa carrière face à l’Italien Matteo Berrettini, vainqueur face à l’Allemand Oscar Otte.

Il s’agit de la deuxième finale cette saison pour Murray après Sydney en janvier. Il n’a plus remporté de tournoi sur le circuit depuis octobre 2019 (Anvers).