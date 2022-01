Kyo : un clip pour appeler les femmes à quitter les maris violents

Des chanteuses s’adressent aux femmes victimes

Angèle plaidait déjà la cause des femmes avec Balance ton quoi. Cette fois, sur son album 95, elle parle des violences conjugales dans sa chanson Tempête : "Elle ouvre les yeux, regarde à terre. Peureuse, elle regarde à terre. Elle lui promet que c’était la dernière. Et elle ramasse ses affaires… Les bleus, c’est rien, c’est juste une belle couleur. Plus douce que celle de ses yeux. Quand il se met en colère, ça continue de durer".

Camille Lellouche et son single N’insiste pas, avait sorti son clip le 8 mars dernier à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, comme pour mieux alerter contre les violences conjugales. "Une chanson pour ces femmes qui n’arrivent pas à partir ou y arrivent trop tard" avait déclaré l’humoriste. Le clip se terminait par un rappel des numéros d’urgence et par les chiffres affolants liés aux violences envers les femmes.

Et si on regarde en arrière, on peut pointer Till Death do us part, chanson de Madonna sur son album Like a Prayer de 1988, titre jamais sorti en single mais qui évoquait son divorce d’avec Sean Penn et les violences au sein de leur couple : "Elle prend les clés, il casse la porte… les ecchymoses, elles disparaîtront… Il commence à hurler, des vases volent".

En 1962, The Crystals, un groupe de filles, interprète une chanson pop He Hit Me (And it Felt Like a Kiss). La chanson parle d’une femme victime des coups de son mari mais, amoureuse, ne parvient pas à le quitter. Mais beaucoup les accusent de faire l’apologie des violences domestiques à cause du titre ambigu, "il m’a frappée et c’était comme un baiser", et elle est de ce fait interdite d’antenne. C’était pourtant une critique des violences faites aux femmes mais c’était trop tôt, l’Amérique n’était pas prête. Il faudra attendre 1995 pour que Courtney Love la reprenne et en fasse un hymne à toutes les femmes battues. Et plus récemment, c’est Lana Del Rey qui l’a évoquée dans sa chanson Ultraviolence.

Et on peut encore remonter jusqu’à 1946 avec un titre d’Ella Fitzgerald (et du jazzman Louis Jordan), Stone Cold Dead in The Market, dans lequel elle chante l’histoire d’une femme battue qui a tué son mari alcoolique à coup de rouleau à pâtisserie et qui s’en moque si elle devait finir sur la chaise électrique.