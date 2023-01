Kyo fête les 20 ans de son album "Le Chemin"

L’album "Le Chemin" de Kyo fête ses 20 ans aujourd’hui. Pour l’occasion, le groupe gâte ses fans !

2003 c’est l’année de naissance de Greta Thunberg, de la victoire de Justine Henin face à Kim Clijsters à Roland Garros et à l’US Open, du décès de Nina Simone, de la sortie de "Love Actually" mais aussi de la parution du second album de Kyo, "Le Chemin", qui fête aujourd’hui ses 20 ans.

Le second album de Benoît, Nicolas, Florian et Fabien (remplacé par Jocelyn) a permis au groupe de pop-rock français de se faire connaître du grand public. Le projet totalise 1,5 million d’exemplaires vendus et 325 millions de streams audio. Il a notamment valu 3 victoires de la musique, 4 NRJ Music Awards et 1 MTV Music Award aux 4 artistes qui s’étaient rencontrés à l’école.

Et cela fait déjà 20 ans que les titres "Le Chemin", "Dernière Danse" ou encore "Je cours" figurent sur nos playlists. S’ils sont passés de nos baladeurs CD à nos favoris sur les plateformes de streaming en passant par nos MP3 et nos iPod, c’est parce que les morceaux qui composent l’album "Le Chemin" ont tout simplement bien vieilli.

Pour célébrer les 20 années que porte très bien son album, Kyo a lancé ce midi une collection de NFTs ainsi que des expériences et contenus exclusifs avec des billets de concert car en décembre 2023, le quatuor jouera à Bruxelles et à Paris. À 18h30, Benoît, Nicolas, Florian et Jocelyn s’adresseront à leurs fans en direct sur les réseaux sociaux.