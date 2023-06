Kyo et Cœur de Pirate ensemble pour les 20 ans de "Dernière Danse"

Kyo propose une nouvelle version de son tube "Dernière Danse" avec Cœur de Pirate.

Pour célébrer le 20e anniversaire de son album "Le Chemin", Kyo a fait deviner à ses fans sur les réseaux sociaux quel titre serait à nouveau enregistré avec Béatrice Martin, plus connue sous le pseudo "Cœur de Pirate". Et ce 23 juin, c’est une nouvelle version de "Dernière Danse" qui, comme le précise Chérie FM est signée Marsō (Pierre de Maere, Slimane, Videoclub…), que proposent Benoît, Nicolas, Florian, Jocelyn et la chanteuse québécoise. "[…] Retourner en studio pour réenregistrer ce morceau a été une expérience inoubliable.", a écrit le quatuor. "J’ai été extrêmement touchée de l’invitation de KYO. J’ai chanté cette chanson à répétition depuis que c’est sorti, donc c’était tout un honneur. J’espère avoir rendu hommage au titre, et que le public saura l’apprécier autant que j’ai pu aimer mon expérience.", a partagé Cœur de Pirate.

Rockurlife précise que "cette nouvelle session studio annonce également une réédition de 'Le Chemin' prévue pour cet automne". Rappelons, par ailleurs, qu’en décembre 2023, Kyo jouera à Bruxelles et Paris à l’occasion des 20 ans de son second album.