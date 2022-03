Kyo : comment est venue l’idée du nouveau single, "Stand Up"

Ce titre et son clip évoquent sans détour la thématique des violences conjugales : d’abord les belles paroles et puis les excès de colère, les remarques blessantes et l’emprise de laquelle il faut se détacher. Le chanteur a eu l’idée de ce morceau après avoir visionné un reportage sur ce sujet à la télévision.

Bruno Tummers relève les nombreuses mélodies présentes dans ce titre qui font "la patte du groupe". L’album La part des lions qui renferme ce single est un peu belge puisqu’il a été enregistré à Bruxelles. Par ailleurs, on y trouve une collaboration avec Alice on the Roof.

Kyo se produira en Belgique le 21 mai au Cirque Royal à Bruxelles et au Feel Good Festival à Aywaille le 2 septembre.