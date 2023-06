Kylie Minogue : son single "Padam Padam" l’emporte malgré l’âgisme de certains médias

"Padam Padam" de Kylie Minogue ne cesse de cartonner. Le single de l’artiste de 55 ans lui sert de plus belle arme contre l’âgisme de certains médias.

Inspirée par Edith Piaf, Kylie Minogue a donné à son morceau sorti le 18 mai 2023, le titre "Padam Padam". C’est donc au rythme des battements de son cœur que l’artiste australienne a proposé ce single, avant-goût de son album "Tension" qui sortira le 22 septembre prochain, devenu un phénomène sur les réseaux sociaux. Entre challenges de danse, memes ou détournements, "Padam Padam" marque le retour en force de la chanteuse de 55 ans.

Sorti un peu avant le mois des Fiertés, "Padam Padam" est un peu devenu l’hymne queer. "Un député a carrément cité le titre au Parlement britannique en célébrant le mois des Fiertés.", écrit Julien Goncalves pour PureCharts. Il y précise également que Kylie Minogue a réussi a décroché son premier top 10 en solo depuis 13 ans. Avec plus de 20 millions de streams, le single de la sœur de Danii a des allures de tube de l’été.

Si à la base, la plus grande radio du Royaume-Uni, BBC Radio 1, refusait de diffuser le morceau, son excellente réception l’a finalement fait flancher. Les fans de Minogue ont alors dénoncé l’âgisme du média, un sujet que la chanteuse, qui trouvait ce boycott de plusieurs stations à l’égard des artistes féminines de plus de 40 ans totalement insane, avait déjà abordé dans une interview accordée à PureCharts en 2020. "[…] J’adorerais passer partout à nouveau, mais ce n’est pas vraiment ma réalité.", avait-elle déclaré. Mais la nouvelle génération n’est pas portée sur l’âge de ses idoles et Kylie Minogue s’en réjouit : "C’est incroyable ! Etre dans ma cinquantaine et voir ça se produire… La nouvelle génération, ils s’en foutent de mon âge ! C’est tellement rafraîchissant…"