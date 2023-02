Kylie Lambert, "Génération Cheetahs"

Kylie veut imiter Bolingo and co

Ce relais fait rêver. De plus en plus. Dans tous les clubs du royaume, vous croisez des athlètes nées en 2004, 2005, 2006, etc. qui s’imaginent intégrer le noyau des Cheetahs dans les prochaines années. La voilà donc cette fameuse " génération Cheetahs " composée de jeunes filles inspirées par les Bolingo, Claes, Laus et compagnie. Devenir une " Belgian Cheetah " est désormais un must !

Un exemple parmi d’autres, celui de l’Enghiennoise affiliée au CABW de Nivelles, Kylie Lambert, née le 16 juin 2004, récente recordwoman nationale du 300 mètres chez les juniores et qui a eu le bonheur de participer mercredi au réputé Meeting de Liévin, en France, dans la même série que l’extraterrestre batave Femke Bol (NDLR : elle en a d’ailleurs profité pour améliorer son PB en 54'39'', soit le troisième chrono belge U20 de l’histoire !).

Rien qu’en voyant les filles à la télévision, on ressent que c’est une famille. Et donc, je veux intégrer ce groupe pour les performances sportives mais aussi pour connaître cette relation unique entre athlètes. (Kylie Lambert)

Avec sa coach Carole Bam, elle a opté pour le 200 mètres ce dimanche. Mais ses objectifs à plus long terme sont clairs et… clairement assumés : participer aux Jeux Olympiques sur sa distance préférée, le 400 mètres haies, et être sélectionnée dans le relais " 4 fois 400 ". " Ce relais est réellement une belle perspective ", nous a-t-elle confié avec un brin de timidité. " Il n’existait pas pour les générations précédentes, c’est donc un plus pour nous, sachant qu’il est souvent compliqué d’atteindre tous nos objectifs individuels. C’est un beau relais, qui a bien évolué et j’ai envie d’y entrer. Rien qu’en voyant les filles à la télévision, on ressent que c’est une famille. Et donc, je veux intégrer ce groupe pour les performances sportives mais aussi pour connaître cette relation unique entre athlètes. Sur papier, l’athlétisme est un sport individuel mais on peut aussi faire de belles choses en équipe ! Même si je ne les croise que le soir, après mes cours (NDLR : Kylie est étudiante en éducation physique à Morlanwelz), j’ai la chance de régulièrement m’entraîner avec Cynthia Bolingo et Hanne Claes (NDLR : elles font aussi partie du groupe dirigé par Carole Bam). Je ressens beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Je les écoute attentivement quand elles me parlent. Cynthia jette toujours un petit regard sur mon travail, me demande si ça va, me donne des conseils. Je sais que je dois encore améliorer beaucoup de choses, notamment mes départs. Je dois aussi faire des réglages techniques pendant les courses. "