Kylie Jenner n’est plus la femme la plus suivie sur Instagram et la 2e récupère son trône

Oups… Kylie Jenner, influenceuse et membre de la famille Kardashian ne peux plus se targuer d’avoir la plus grande communauté sur Instagram. C’est Selena Gomez qui a rallié le plus de fans à sa cause en dépassant les 380 millions d’abonnés. Et pourtant malgré elle, car elle n’était pas vraiment présente ces dernières années sur les réseaux sociaux. Absente d’Instagram depuis 4 ans, l’interprète de "Lose You To Love Me" a purgé son quotidien des réseaux laissant son équipe gérer son compte. Elle a fait son retour en janvier dernier sur la plateforme selon le Huffingtonpost.

Pour le média Unilad, l’artiste explique qu’elle a vécu une période difficile et ne voulait pas voir les opinions sur elle, "Il y avait des milliers de commentaires très gentils, mais mon esprit allait directement aux commentaires méchants. Les gens peuvent me traiter de moche ou de stupide et je me dis, peu importe. Mais ils écrivent des paragraphes si détaillés et si méchants. Je pleurais constamment, j’étais constamment anxieuse… Je n’en pouvais plus c’était une perte de temps".

Par contre, elle a une préférence pour TikTok qu’elle trouve plus bienveillant. D’ailleurs, sur TikTok, Lady Gaga n’a pas hésité une seconde à complimenter la jeune femme : "Tu es belle à l’intérieur comme à l’extérieur. Une de mes femmes préférées sur terre" peut-on lire en commentaire d’une vidéo où Selena exprime son souhait de pouvoir plus ressembler à certains mannequins.

Pour atteindre ce chiffre exceptionnel sur Instagram, sa communauté TikTok a joué un rôle important. On découvre sur la plateforme des centaines de vidéos où ses abonnés incitent les autres utilisateurs à s’abonner et ainsi détrôner Kylie Jenner.