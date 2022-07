Kylie Jenner critiquée pour ses vols en jet privé : quel impact sur le climat ?

Mais la demi-sœur de Kim Kardashian est loin d'être la seule à se balader en jet privé et à être pointée du doigt pour son empreinte écologique. Rappelez-vous Léonardo Di Caprio critiqué après avoir pris son jet privé en 2016 pour relier Cannes à New-York afin d'y recevoir un prix pour... son engagement pour la planète !

La location de jets privés s'envole

On pourrait penser que les jets privés ne concernent que très peu de personnes et que leur impact sur l'environnement ne représente qu'une goutte d'eau par rapport au trafic aérien mondial, mais l'aviation privée est en plein boom. D'après un récent rapport de l'ONG Transport & Environment, environ 10% des avions partant de France sont des jets privés. D'après une conseillère en aviation privée interrogée par le magazine Sciences et Avenir : "En 2020, les compagnies aériennes ont enregistré des hausses de 15 à 20% des demandes d’aviation d’affaire. Aujourd’hui, la location de jets privés représente environ 17% des vols européens en circulation, lorsqu’elle en représentait 7% en 2019".

Pourtant l'impact sur le réchauffement climatique de ce type de vols est clair : un jet est dix fois plus polluant qu'un vol commercial. D'après le rapport de Transport & Environment, les émissions de CO2 des jets privés en Europe ont augmenté de près d’un tiers entre 2005 et 2019.