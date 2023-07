Kylian Mbappé, tout vient à point à qui sait se… vendre

Reste désormais à démêler le vrai du faux, à faire la différence entre la langue de bois et les vraies déclarations. Une chose est sûre, Mbappé est plus que jamais en position de force par rapport à la direction parisienne. Et il a le temps. Encore plus le temps qu'avant. D’autant plus que la loi rappelle qu’au premier septembre, "tous les clubs auront l’obligation de réintégrer tous les joueurs mis à l’écart dans le groupe professionnel. Ceux dont ils ne veulent plus, ceux qui veulent partir libres, tous ceux avec lesquels ils ont signé des contrats, parfois même des clauses de prolongation."

Légalement, le PSG se retrouve donc dans une certaine impasse. Exclure Mbappé du noyau était une étape nécessaire selon la direction, mais elle risque de devoir faire machine arrière d’ici septembre.

À part si le Real Madrid, étonnamment docile depuis le début de cette affaire, venait à entrer dans la danse. Les Merengue semblent détenir la clé de tous les problèmes. Ne pourraient-ils pas anticiper leur décision de l’été prochain et faire venir Mbappé un an plus tôt ? Ce serait plausible et ça semblerait satisfaire un peu tous les clans. Mais les Madrilènes le veulent-ils vraiment ?