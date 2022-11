Kylian Mbappé, tout sourire et "on fire", montre son meilleur visage avec l’Equipe de France

Ils sont quelques-uns à avoir rassuré, voire impressionné avec l’Equipe de France ce mardi face à l’Australie (4-1)... Mais un joueur a retenu notre attention et c'est d'ailleurs celui qui a été élu homme du match : Kylian Mbappé. Moins heureux avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 pour mille et une raison, le joueur semblait métamorphosé pour cette première rencontre de Coupe du monde. Ses accélérations, ses nombreuses talonnades utiles, son but de la tête et… son sourire ont marqué la rencontre. Parce qu’on le sait, un joueur heureux est souvent un joueur dangereux pour l’adversaire.

Cela s’est confirmé contre les Australiens : et s’il suffit de se regarder une petite compil du match pour se rendre compte qu’il est épanoui en ce début de Mondial, on peut également pointer cette statistique significative relevée par Opta facts : Kylian Mbappé a touché 19 ballons dans la surface adverse contre l’Australie, plus haut total en Coupe du Monde depuis Luigi Riva (20), Uwe Seeler (19) et Gerd Müller (19) lors d’Allemagne-Italie en 1970.

Autre statistique, plus large, Kylian Mbappé a inscrit son 2e but de la tête en équipe de France après celui contre le Kazakhstan en novembre 2021, et son 5e en Coupe du Monde à 23 ans et 11 mois, détrônant Just Fontaine (24 ans et 9 mois en 1958) comme le joueur français le plus jeune à atteindre ce total.