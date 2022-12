Kylian Mbappé sur la défaite française en finale de la Coupe du monde : "Je pense que je ne vais jamais le digérer"

Le buteur de 24 ans avait surpris en revenant dès la fin du Mondial à l'entraînement. "On a parlé avant la finale et j'ai dit au coach que je reviendrais, peu importe le résultat, parce que je me sentais bien et je voulais continuer à jouer, parce qu'on a deux matches importants", a-t-il expliqué mercredi. "Comme je l'ai dit aux coéquipiers, il n'y a aucune raison que le club paie un échec en sélection, ce sont deux situations bien différentes", a rassuré Mbappé.

Interrogé à propos des moqueries qu'il a subies lors des célébrations des joueurs de l'Argentine, l'attaquant français a écarté le problème d'un revers de la main. "Les célébrations, c'est pas mon problème, je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club, et on va attendre que Leo (Messi, ndlr) revienne pour continuer à marquer et gagner des matches."