Kylian Mbappé sort du silence et… surprend tout le monde : "Je n’ai jamais demandé à quitter le PSG en janvier"

C’est le feuilleton qui ébranle toute la France footballistique depuis plus d’une semaine : Kylian Mbappé, mégastar du PSG se sent-il vraiment trahi par son club après les dernières révélations de Médiapart et aurait-il demandé son transfert pour janvier ?

Du côté des médias et des supporters, les rumeurs vont bon train, affirmant à l’envi que Mbappé serait plus que jamais sur le départ et aurait même déjà les yeux rivés vers sa nouvelle destination.

Sauf que le principal intéressé, lui, n’a jamais confirmé ou infirmé ces rumeurs. Après le Clasico remporté par le PSG dimanche soir, tous les micros étaient donc encore davantage braqués vers lui.

Et comme souvent, il a pris tout le monde à contre-pied. Affirmant… n’être au courant de rien : "Cette rumeur est sortie le jour du match face à Benfica. Je ne l’ai pas comprise, j’étais choqué comme tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout impliqué. On est tombé des nues quand on l’a appris. Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer. C’est juste pour dire que c’est complètement faux, moi je suis très content".

Alors langue de bois monstrueuse ou vraie franchise pour infirmer des rumeurs tenaces ? L’avenir nous le dira.