Kylian Mbappé prolonge au PSG : Jérôme de Warzée revient sur cette actualité

La nouvelle est tombée samedi soir, Kylian Mbappé prolonge son contrat avec le PSG pour une durée de 3 ans. Jérôme, dans le Cactus, imagine la réaction des supporters…

"… les supporters qui hurlaient le message à la direction pour le chèque à Kylian : et dix, et vingt, et trente zéros"… Le PSG, ah, ces trois lettres prennent encore tout leur sens c’est-à-dire : Payer Sans Gagner…"