Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Alexia Putellas et Erling Haaland reçoivent la meilleure note sur EA Sports (ancien FIFA)

EA Sports FC (anciennement appelé FIFA), célèbre jeu vidéo que les gamers et footballeurs adorent, a dévoilé ce lundi les notes des 24 meilleurs acteurs du jeu pour préfacer la sortie de la version 2024 le 29 septembre prochain. Forcément basées sur les performances et qualités réelles des joueurs et joueuses dans la vraie vie. Parmi ces 24 personnes, on retrouve deux Belges et huit joueuses.

Il y a évidemment du très beau monde en haut de ce classement, ce qui réjouira les gamers. Avec 91 points de moyenne on retrouve Kylian Mbappé, Alexia Putellas, Kevin De Bruyne et Erling Haaland. Rien que ça !

Derrière avec une note de 90 se trouvent des noms tels que Aintana Bonmati (élue meilleure joueuse de la dernière Coupe du monde), Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen et Robert Lewandowski.

Deux Belges aux plus belles notes, un peu de noir-jaune-rouge sur nos manettes !