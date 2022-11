Kylian Mbappé, Jeffrey Dhamer et Vin Diesel sont les invités du Grand Cactus de ce jeudi 10 novembre

Après Yves Van Laethem, BJ Scott et Jean-Luc Fonck, c’est le réalisateur, scénariste et consultant sportif Stephan Streker qui prendra place aux côtés de Livia Dushkoff et David Jeanmotte ce jeudi 10 novembre.

D’abord journaliste, puis critique de cinéma, Stephan Steker s’est lancé dans la réalisation avec deux courts-métrages dans les années 90. En 2004, il a réalisé "Michael Blanco" son premier long métrage tourné à Los Angeles. Dans "Le monde nous appartient" (2013), son deuxième long métrage, il dirige Vincent Rottiers, Olivier Gourmet et Reda Kateb. En 2017, son film "Noces", succès public et critique, a été distribué sur plus de vingt-cinq territoires à travers le monde et présenté dans plus de cinquante festivals internationaux, y remportant une quinzaine de prix. Ce long métrage été nommé aux César 2018 dans la catégorie "Meilleur Film Étranger".

Bien connu du public de la RTBF, Stephan Streker est aussi consultant foot dans le talk-show "La Tribune" sur Tipik mais aussi pour tous les matchs des Diables Rouges. Il est également consultant pour les tournois majeurs, tels que l’Euro 2016 ou la Coupe du monde 2018.

Cette fois-ci c’est sur le plateau du Grand Cactus qu’il nous fera l’honneur de partager sa bonne humeur !