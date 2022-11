Kylian Mbappé est-il prétentieux ? Le footballeur français répond à ses détracteurs dans Le Grand Cactus !

Kylian Mbappé a 23 ans et est déjà champion du monde de football. Ses statistiques donnent le tournis à tous les experts de l’univers du ballon rond. Ses admirateurs vous diront de lui qu’il est un petit génie du ballon et qu’il pourrait bien aider les Bleus à décrocher une troisième étoile sur leur maillot. Ses détracteurs vous diront de lui que son arrogance est à la hauteur de son salaire : totalement démesurée. Alors, où se situe la vérité ? Est-il aussi prétentieux et sûr de lui qu’on le dit ? C’est ce que Jérôme de Warzée tente de savoir sur le plateau du Grand Cactus.