Kylian Mbappé charge ses dirigeants : "Je ne sais pas ce qu’il manque au PSG, ce n’est pas trop une question pour moi"

Dans un entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé est revenu sur les critiques qu’il reçoit et analyse les échecs du PSG en Ligue des Champions. Une interview qui vient s’ajouter à la tension entre le joueur et les dirigeants.

Kylian Mbappé et le PSG en ce moment, c’est je t’aime, moi non plus. L’attaquant français a déballé son sac dans une interview à nos confrères de France Football. Il est d’abord revenu sur sa saison et sur ce qu’il a fait de bien et en a profité pour parler du ballon d’or : "On te demande d’élire le joueur le plus impressionnant, qui a le plus impacté, qui a été le plus décisif, qui a le plus brûlé la rétine. J’ai deux, trois choses dans mon bagage. On verra, mais je pense que je suis toujours un candidat, ça, c’est la vérité", explique Mbappé.

Mérite-t-il ce ballon d’or ? Face à des monstres comme Erling Haaland et Kevin De Bruyne, Mbappé voit aussi quelques limites qui pourraient l’empêcher d’être sacré cette saison. Dont l’une se nomme Paris.

"Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui, mais en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m’a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Le fait que je sois juste à côté, à Paris… Je pense que jouer au PSG, ça n’aide pas beaucoup, car c’est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues, mais ça ne me gêne pas, car je sais ce que je fais et comment je le fais."

Rester à Paris pourrait donc l’empêcher de remporter les autres trophées qu’il manque à son palmarès ? Dont la Ligue des Champions. “Je ne sais pas ce qu’il manque au PSG (pour gagner la Ligue des champions), ce n’est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu’on pouvait, point."

Et Mbappé d’expliquer ses propos et de charger ses dirigeants : "Il faut parler aux gens qui font l’équipe, qui organisent l’effectif, qui construisent ce club. Moi, j’essaie juste de faire mon boulot du mieux possible […]. Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards. Mais pas faire de magie non plus. Même les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu’on appelle un plafond de verre. C’est pour ça que ce n’est pas trop une question pour moi mais plus pour au-dessus."

Reste à voir quelle sera la réaction de ses équipiers, mais aussi des dirigeants qui ont mis la pression au joueur de prolonger ou de le vendre. La suite au prochain épisode.