Kylian Mbappé assomme la Grèce, se rapproche de Platini et retouche un vieux record de Fontaine

Déjà buteur vendredi contre Gibraltar (3-0), Kylian Mbappé a marqué lundi à Saint-Denis contre la Grèce son 40e but en 70 sélections, s'approchant à une longueur de Michel Platini, le quatrième marqueur de l'histoire des Bleus. Unique but de la rencontre, le penalty transformé par Mbappé à la 55e minute a permis à la France de s'imposer 1-0 face à des Grecs réduits à 10 dans les 20 dernières minutes.

Le meilleur buteur de la Coupe du monde 2022, avec huit réalisations, est sur une série de 23 buts lors de ses 21 derniers matches sous le maillot bleu. Il menace désormais Platini, qui compte 41 buts en 72 sélections.

"C'est à la fois un honneur et (...) la prochaine cible à battre", avait déclaré Mbappé en conférence de presse lors du rassemblement de mars au sujet de Platini. "Je continue mon chemin et cela passe par Michel Platini".

Mbappé a par ailleurs inscrit son 54e but de la saison, club et sélection compris, égalant ainsi le Norvégien Erling Haaland. Il est ainsi devenu le meilleur buteur français sur une saison, club et sélection confondus, dépassant un vieux record établi par Just Fontaine en 57'-58'.

Ce Lundi, Mbappé est devenu à 24 ans et demi le plus jeune joueur à atteindre les 70 sélections en équipe de France.

Grâce à ce succès face à la Grèce, la France réalise le 12 sur 12 et prend le large au classement du groupe B qu'elle domine devant la Grèce (6 points, 3 matches), l'Irlande (3 points, 3 matches), les Pays-Bas (3 points, 2 matches) et Gibraltar (0 point, 4 matches).