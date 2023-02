Au terme d’une rencontre riche en suspense et en rebondissements, et malgré un gros sursaut d’orgueil dans les 20 dernières minutes, le PSG s’est incliné d’une courte tête à domicile lors du match aller de son 8e de finale de Ligue des Champions face au Bayern (0-1). Un revers qui obligera les Parisiens à courir derrière le score au retour et qui laissera sans doute un léger goût amer avec le recul. Parce qu’il y avait la place pour éviter la défaite. Et que la montée au jeu, pas forcément attendue de Kylian Mbappé, a failli tout changer.

"Je ne devais pas jouer de base." Ce qui est bien avec Kylian Mbappé c’est qu’il est un excellent client pour la presse et que, même légèrement touché et au sortir d’une défaite, il ne déroge pas à sa réputation. Les mots sont sciemment choisis et percutent la plupart du temps : "J’ai tout essayé de mon côté pour ne pas avoir de regrets. Je voulais jouer ce match. Ce sont ces matches pour lesquels on travaille. Mais je n’avais que 30 minutes à donner" explique-t-il au micro de l’Equipe au coup de sifflet final.

C’est vrai que pendant longtemps, on a bien cru que Mbappé allait devoir zapper le match face au Bayern. Sa blessure à l’ischio le ralentissait encore trop et ce duel face au Rekordmeister semblait arriver encore bien trop tôt pour lui. Et puis, une petite lueur d’espoir pour les supporters parisiens il y a quelques jours, quand ils ont vu apparaître le nom d’Mbappé dans le noyau qui allait affronter le Bayern.

Allait-il décoller du banc ? Peut-être. Parti à l’échauffement à la mi-temps, il a finalement fait son apparition à la 57e minute, provoquant les clameurs d’un Parc des Princes frustré jusque-là. Il faut dire qu’à ce moment-là, le PSG patauge dans la semoule, n’a tenté qu’un seul tir et vient même d’encaisser un but de Kingsley Coman, remake de la finale de Ligue des Champions 2020.

Leo Messi et Neymar déjouant complètement depuis une heure, il faut que le 3e larron prenne les choses en main. Le PSG est toujours à portée de fusil, n’a qu’un but de retard et veut donc égaliser. Une première longue chevauchée pour se mettre en jambes et tester les réflexes de Yann Sommer (72') et puis un but, quelques poignées de secondes plus tard, en renard des surfaces pour reprendre un tir de Neymar. Le Parc exulte mais le but est rapidement annulé pour hors-jeu (74').

Ce n’est que partie remise. Mbappé vit pour ce genre de moments, il l’a dit. 82e minute, le voilà qui propulse un centre parfait de Nuno Mendes au fond des filets. Nouvelle effusion de joie dans les travées parisiennes. Nouveau moment choisi par l’arbitre pour climatiser le stade. A la base de l’action, le Portugais était hors-jeu… d’un boyau.

Le PSG pousse et montre un tout autre visage. 7 tirs tentés sur les 20 dernières minutes, psychologiquement la montée au jeu d’Mbappé a ravivé la flamme de Parisiens endormis. Mais le but ne tombe pas. Malgré une ribambelle d’occasions et le carton rouge de Benjamin Pavard dans les arrêts de jeu.

Malgré un baroud d’honneur en fin de match, le PSG s’incline donc. Il devra créer l’exploit en Bavière au retour. De son côté Kylian Mbapppé a bien failli tout changer. Mais il n’avait que 30 minutes dans les jambes. Alors, qui est le favori pour le match retour ? "Le PSG, toujours !" rigole-t-il. Preuve que tout le club y croit encore, sans doute galvanisé par 20 dernières minutes de feu… qui viennent sauver un match qui manquait cruellement de relief jusque-là.