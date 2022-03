Kylian Hazard sur son frère : "Il a un contrat jusqu’en 2024 à Madrid et je pense qu’il attendra jusque-là"

Dans la famille Hazard, Kylian revit et retrouve le plaisir de jouer au football au RWDM. Barré au Cercle de Bruges, l’attaquant retrouve petit à petit ses sensations et les minutes de jeu comme en témoigne sa montée au jeu ce week-end lors de la victoire 0-1 du RWDM face à Mouscron. Une victoire qui fait du bien au club bruxellois qui s’accroche à la deuxième place en D1B.

Au-delà de la rencontre, Kylian est revenu sur la saison compliquée de son frère Eden au Real Madrid. Placé derrière Vinicius Jr, Rodrygo et Marco Asensio dans la hiérarchie, Eden Hazard ne joue plus du tout sous la tunique madrilène. Si l’avenir de l’ancien joueur de Chelsea fait souvent la une des médias, sa situation ne devrait pas trop changer, comme l’a expliqué Kylian lors d’une interview à Het Laatste Nieuws.

"Eden a déjà fait sa carrière. Il est bien là où il est, sa famille s’y sent bien. Il a un contrat jusqu’en 2024 et je pense qu’il attendra jusque-là. Peut-être qu’Eden joue un peu moins maintenant et que l’équipe travaille sans lui. Mais tout le monde sait à quel point il est bon. Il doit prouver qu’il est un bon remplaçant."