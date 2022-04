Kylian Hazard : "Je ne vois pas Eden aller en Allemagne, il ne va pas lâcher le Real"

Kylian Hazard porte cette saison les couleurs du RWDM. Auteur d’un doublé contre Waasland-Beveren, le Brainois retrouve des couleurs après une fin d’histoire en mode mineur au Cercle Bruges. Les Molenbeekois sont désormais en pleine préparation pour le barrage de montée vers la D1A. Ils affronteront Seraing lors d’un match aller-retour (23 avril au RWDM, 30 avril à Seraing). Un match où Kylian Hazard espère marquer les esprits. "Il y a un vrai esprit familial ici au RWDM", dit-il. "Je suis arrivé ici un petit peu en surpoids, je sortais d’une histoire pas évidente avec le Cercle, mais j’ai été accueilli magnifiquement par le président Thierry Dailly. C’est lui qui m’a permis de rejouer." "On a déjà analysé Seraing et on sait que c’est une équipe qui est très costaude offensivement. De notre côté, le coach nous demande d’avoir un bloc solidaire en défense. Offensivement, il me donne des libertés pour terminer mes actions soit sur un tir, soit sur un centre. C’est valorisant pour moi, comme pour tous les joueurs offensifs, de voir qu’on peut avoir cette liberté de provoquer."

Malgré des qualités pures évidentes, Kylian Hazard peine à s’inscrire dans la durée dans un club. Le joueur est assez lucide sur les raisons de ce paradoxe. "La seule chose qui me manque, c’est les statistiques. Quand j’arrive dans un club, on est content de moi au début puis à un moment, les chiffres manquent et on commence à chercher la petite bête. C’est de ma faute, je ne serais pas mis de côté si j’étais décisif. A moi de me rendre indispensable aux yeux du coach."