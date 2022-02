Kylian Hazard au RWDM : "C'est à moi de prouver que j'ai grandi"

Fort de ses nouveaux moyens financiers, depuis son passage sous pavillon américain, le RWDM a frappé fort sur le marché des transferts. Surtout offensivement avec l'arrivée d'Igor De Camargo, d'Obbi Oulare, et de Kylian Hazard, prêté par le Cercle de Bruges pour les six prochains mois.

"Le club m'a proposé un beau projet avec de belles ambitions. J'avais aussi besoin de m'évader du Cercle de Bruges et de gouter à nouveau à la compétition", explique le nouveau Molenbeekois. "Et, aller jouer en D1B, je ne vois pas cela comme un pas en arrière. Je viens du groupe B du Cercle de Bruges. Je joue désormais dans une équipe professionnel. Je vois donc cela comme un grand pas en avant. Et puis, quand on regarde le parcours de l'Union Saint-Gilloise, on peut dire que le niveau en D1B est bon".

En effet, ses derniers mois en Venise du Nord ont été compliqués. Relégué en équipe B, le Brainois n'a plus disputé de match professionnel depuis un an. Mais - le joueur ne s'en cache pas - il a sa part de responsabilités dans cet échec. " J'ai beaucoup travaillé à l'entrainement parce que je n'avais plus que cela. Mais je pense que cela m'a fait du bien", reconnait le joueur formé en partie à Lille. "J'ai pris conscience que, peu importe le talent, si on travaille pas à l'entrainement, ces choses-là arrivent. Ils ont fait des choix et, quand on regarde leurs résultats récents (NDLR: 8ème en D1A) , ils ont visiblement raison. Et puis, il n' y a pas de secret: si j'avais été le meilleur joueur du Cercle, j'aurais joué. C'est à moi désormais de prouver que j'ai grandi".