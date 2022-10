Kyle Walker, touché à l'aine, engagé dans une course contre-la-montre pour disputer le Mondial

Le défenseur anglais Kyle Walker s'est engagé dans une course contre-la-montre pour être prêt pour la Coupe du Monde après avoir subi en début de semaine une opération de l'aine, annoncée ce jeudi par son club, Manchester City.

Le joueur de 32 ans s'est blessé lors de la première mi-temps de la victoire 6-3 de City contre Manchester United à l'Etihad Stadium dimanche dernier.

Aucun délai n'a été fixé pour son retour, mais le club mancunien estime qu'il a encore une chance de participer à la Coupe du Monde au Qatar, qui commence pour l'Angleterre contre l'Iran le 21 novembre dans le groupe B.

"L'opération a été réussie et un pronostic plus détaillé sera fourni en temps voulu", précise Manchester City dans un communiqué.

Kyle Walker a tweeté une photo de lui dans son lit d'hôpital. "En tant que joueurs, nous devons comprendre que les blessures font partie intégrante du jeu que nous aimons", écrit-il dans son message.

"Mon opération de mardi a été un succès et je peux maintenant me concentrer sur ma rééducation et retrouver ma pleine forme", a positivé l'ancien joueur de Tottenham.

Kyle Walker, qui compte 70 sélections en équipe d'Angleterre, est un élément clé de la sélection de Gareth Southgate du fait de sa polyvalence : il peut évoluer en tant que latéral droit dans une défense à quatre ou comme défenseur central dans une défense à trois.