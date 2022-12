Kyan Khojandi ("Bref") de retour sur scène mais tout le monde ne parle que de ses implants capillaires

La semaine dernière, l’humoriste Kyan Khojandi était l’invité de l’émission Quotidien pour faire la promo de son one man show l’an prochain, et il est apparu avec des cheveux alors qu’il est chauve depuis 20 ans. À mi-chemin entre le coup de comm et le focus sur les moqueries autour de la calvitie, il s’en est ensuite expliqué sur sa chaîne Youtube.

Kyan Khojandi a aujourd’hui 40 ans. On l’a découvert sur Canal + avec la série télé Bref il y a une dizaine d’années. Il a ensuite poursuivi sa carrière en créant notamment une autre série, Bloqués, avec Orelsan et Gringe, et entamé une carrière d’acteur. Khojandi sera en tournée avec son spectacle Bonne soirée en 2023, et chez nous pour 3 soirs au Cirque Royal. De passage chez Yann Barthès pour promouvoir ce spectacle, les téléspectateurs l’ont découvert comme ils ne l’avaient jamais vu, c’est-à-dire le crâne couvert de cheveux, et c’est manifestement ce détail qui a retenu toute leur attention à en voir le déferlement de commentaires et questions qui s’en sont suivis sur les réseaux sociaux. Une promo a priori quelque peu ratée, à moins que ce soit en fait voulu de la part de l’humoriste pour faire parler ? Il y a de ça, et il ne s’en cache pas.

Kyan Khojandi s’en est finalement expliqué dans une vidéo Youtube intitulée "Cheveux !": "En accédant à une certaine notoriété, […] de plus en plus, il y a des gens qui se sont mis à me rappeler que j’étais chauve. Du coup, je me suis demandé : 'qu’est ce qui se passerait si du jour au lendemain, sans que j’en parle à personne, je me pointe avec des cheveux ?'. Donc je suis allé me faire poser des cheveux." Il s’est carrément filmé dans le salon parisien où il s’est rendu pour montrer le processus, ce qui aura d’ailleurs peut-être un impact rassurant auprès des hommes qui souffrent de calvitie et n’osent pas franchir la porte d’un salon. Et le comédien le dit sans détour : "Visiblement les cheveux ça fait parler, alors on va mettre des cheveux et comme ça vous allez parler de mon spectacle!".