Kvilitaia et Ndongala : deux ex-Buffalos qui espèrent jouer un mauvais tour à La Gantoise

Apoel Nicosie – La Gantoise, un match crucial pour une qualification en phase de groupe de la Conference League. Cette rencontre est encore plus importante pour deux joueurs : Giorgi Kvilitaia et Dieumerci Ndongala. Considérés comme des déceptions lors de leur passage à La Gantoise, les deux ex-Buffalos espèrent jouer un mauvais tour à leur ancien club.

"La vengeance est un plat qui se mange froid", les représailles les plus réjouissantes s’exécutent un certain temps après l’affront. Pour La Gantoise, cette citation pourrait se confirmer ce jeudi face à l’Apoel Nicosie. Les deux ex-Buffalos Giorgi Kvilitaia et Dieumerci Ndongala vont tout essayer pour la réaliser.

Arrivé en 2016 en provenance du Sporting Charleroi, Dieumerci Ndongala ne s’impose jamais réellement dans le onze de base des Buffalos. Le Congolais délivre 2 passes décisives en 13 rencontres. En plus d’une blessure et de la concurrence, le dispositif tactique d’Hein Vanhaezebrouck ne lui permet pas de trouver sa place dans cette équipe. Un échec pour un joueur qui avait pourtant explosé à Charleroi.

Après 6 mois, il quitte déja La Gantoise pour rejoindre le Standard de Liège. Comme à Gand, la sauce ne prend pas chez les Rouches : un assist en 22 rencontres. Après un passage à Genk plutôt concluant (11 buts en 77 rencontres) et à Kasimpasa, l’ailier s’envole pour la Chypre et l’Apoel Nicosie en août 2020. Un transfert synonyme de renaissance, le Congolais retrouve peu à peu son niveau d’antan et enchaîne les rencontres. Pion important de l’Apoel Nicosie depuis son arrivée, il permet notamment à son équipe de se qualifier pour le dernier tour de cette Conference League grâce à son but face au FC Dila.

Tout comme Ndongala, Giorgi Kvilitaia veut effacer son passage gantois de sa mémoire. En 2018, La Gantoise pensait avoir frappé un grand coup avec le recrutement du Géorgien pour 3 millions d’euros. Gêné par une blessure et ralenti par le phénomène Jonathan David, l’attaquant ne réussi pas à confirmer son statut de serial buteur : 7 buts en 43 rencontres. Indésirable dans l’effectif de László Bölöni, il est prêté à Anorthosis en 2020 où il retrouve rapidement les chemins des filets.

En 2021, il quitte définitivement La Gantoise pour rejoindre son club actuel l’Apoel Nicosie. Un transfert gagnant, en 64 rencontres, l’attaquant inscrit 25 buts et délivre 9 passes décisives. Il s'affirme comme joueur essentiel pour son entraîneur Ricardo Sa Pinto qui lui confie le brassard de capitaine. Une aventure chypriote qui lui sourit.

Nul doute que Dieumerci Ndongala et Giorgi Kvilitaia vont essayer de briller face à leur ancien club. Malgré le 2-0 subi au match aller, les deux ex-Buffalos pourront-ils créer la surprise face à leurs anciennes couleurs ?