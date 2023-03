Kvaratskhelia, le joyau du Napoli veut aussi briller avec sa Géorgie

Il est très certainement la révélation de cette saison en Europe. Khvicha Kvaratskhelia a pris la Serie A et la Ligue des Champions dans l’intérieur de son talentueux pied droit. Mais le joueur de 22 ans veut faire plus que réussir avec le Napoli, il veut aussi emmener la Géorgie à son premier grand tournoi, l’Euro 2024. Découverte d’un des plus grands et surprenants talents d’Europe.

C’est un des transferts les moins retentissants d’Europe : début juillet de cet été, le Napoli dépense un peu plus de dix millions d’euros pour un jeune joueur Géorgien du Dinamo Batoumi, leader d’un championnat de Géorgie commencé au mois de mars. Les Italiens ont vu quelque chose dans ce gamin très précoce, originaire de Tbilissi.

Khvicha est lancé dans le grand bain du foot pro à seulement 16 ans avec son club de Tbilissi. 2 ans plus tard, il part là où la plupart des Géorgiens avec du talent vont : en Premier League russe. Mais le Lokomotiv Moscou ne fait pas vraiment confiance à ce gamin trop jeune. Un gamin aussi pressé. Pas de temps de jeu, très bien direction le Rubin Kazan. Là Khvicha grandit et s’épanouit tranquillement : 9 buts et 18 assists en 73 matches. Mais la guerre avec l’Ukraine éclate et Kvaratskhelia prend une décision radicale : rentrer au pays, au Dinamo Batoumi. Mais son retour ne dure que 11 matches, le temps de claquer 8 buts et 2 passes dé' avant de s’envoler pour l’Italie et le Napoli.

La suite, vous la connaissez, vous la voyez que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions, celui que les supporters napolitains ont déjà renommé Kvaradona en hommage bien sûr à Diego survole. En compagnie d’un Victor Osimhen en pleine bourre, le Géorgien a déjà atteint les deux doubles stats cette saison : 13 buts et 15 assists en 29 matches en Italie et sur la scène européenne. Les chiffres sont délirants pour un joueur à peine arrivé dans deux des compétitions les plus compliquées du football mondial. Le Géorgien est d’ailleurs adoubé par l’un de ses paires géorgien, le plus grand, jusqu’à lui, Kakha Kaladze, ancien joueur du Milan AC, devenu maire de Tbilissi : "En tant que Géorgien et ancien joueur de la Serie A, je suis extrêmement heureux qu’on possède un joueur de la classe de Khvicha Kvaratskhelia. Mais plus important encore, c’est sa personnalité. Il est humble et modeste ce qui fait que tout le monde l’adore. Je suis sûr qu’Il va accomplir de très grandes choses."