Kustom Kulture : ballade californienne en hot rod avec les Beach Boys et James House !

C’est tout un pan de la culture populaire américaine : du bruit, de la fureur, de la fumée et de la testostérone aussi… On s’intéresse à la Kustom Kulture et aux Hot Rods en particulier. La "bielle chaude", dans son approximative traduction française, c’est bien plus qu’une mode, c’est un art de vivre !

Prenez une vieille guimbarde, genre vieux coupé américain d’avant les années 60, boostez-le, pneus XXL, moteur gonflé, châssis surbaissé et look tapageur, vous y êtes : vous avez votre hot rod ! Il ne vous reste plus que la tenue, mi-voyou, mi-garagiste old school, sans oublier la musique, rockabilly des origines ou autre style bien rageur.

L’image du Hot Rod a inspiré bon nombre de musiciens : la voiture rouge de ZZ Top, la scène psychobilly, des artistes comme Junior Brown, Reverend Horton Heat, les Stray Cats, les Chrome Daddies, les vêtements signés Von Dutch, et aussi toutes ces marques de voitures américaines qui se retrouvent dans des chansons : V-8 Ford Boogie, Hot Rod Lincoln, Nitro Express.

Un véritable délire !