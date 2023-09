Kuss-Vingegaard-Roglic, trois Jumbo-Visma pour une Vuelta : "Tout le monde est autorisé à faire la course"

Kuss, le lieutenant de luxe, mène la danse depuis la 8e étape et semble s’habituer (s’attacher ?) au maillot rouge. Mais il a vu ses deux équipiers attaquer dans le final d’une 16e étape explosive. La tunique de leader ne lui confère donc pas un statut "d’intouchable" chez Jumbo-Visma.



"Sepp Kuss a définitivement les faveurs de l’équipe. Non seulement de la part de la direction de l’équipe, mais aussi de Roglic et Vingegaard. Mais ils ne devront pas freiner pour attendre Kuss. Il a également accepté cela", a clairement indiqué Grischa Niermann à Sporza. "Tout le monde est autorisé à courir, mais l’accord est que nous n’allons pas mettre l’un de nos équipiers en difficulté. Nous rêvons de faire 1-2-3 à Madrid. Mais le plus important est de battre les concurrents. Et nous sommes encore loin du compte. Ayuso et Mas ont montré qu’ils étaient à un très haut niveau. C’est loin d’être une bataille entre trois coéquipiers", a averti le directeur sportif de la formation néerlandaise.



Vingegaard, lauréat du dernier Tour de France, monte clairement en puissance. Déjà vainqueur au Tourmalet, il a opéré un joli rapproché après sa démonstration de force à Bejes. Roglic est en embuscade mais il devra réaliser un tour de force pour décrocher une quatrième Vuelta.