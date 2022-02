Kurt Zouma écope de 250.000£ d'amende pour maltraitance sur son chat, soit deux semaines de salaire

Le club de West Ham a annoncé avoir sanctionné son joueur Kurt Zouma d'une amende de 250.000£. Le club stipule également qu'il s'agit de "l'amende maximale" pour un tel comportement. Cette amende représente deux semaines de salaire pour la défenseur français. Kurt Zouma est dans l'oeil du cyclone depuis le début de la semaine. La somme sera reversée à des associations pour la protection des animaux. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'international français a été filmé en train de maltraiter son chat, lui adressant coups de pied et autres claques. L'indignation du monde du football anglais a été immédiate. Une pétition demandant des sanctions à l'encontre du joueur a récolté plus de 100.000 signatures en quelques heures seulement. Mardi soir le joueur était... titulaire pour la rencontre des Hammers face au voisin londonien de Watford, et il a été copieusement hué dans l'avant-match par ses propres supporters.