Lors d’une interview au magazine NME, l’artiste a expliqué comment il avait vécu le confinement : "Au début, honnêtement, j’étais soulagé, assez égoïstement. J’étais épuisé donc je me suis dit que c’était l’occasion de me terrer en studio dans mon propre monde. Mais par la suite, de nombreuses incertitudes ont surgi, et perdre des gens comme John Prine [ancien collaborateur], c’était un cauchemar."

Kurt Vile explique que ce "stress" et cette "noirceur" se sont répercutés sur les chansons de ce prochain album.

L’artiste sera de passage chez nous le 5 septembre prochain au Rivierenhof d’Anvers.