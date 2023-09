"Kurt était jaloux de Dave" : le biographe officiel de Nirvana explique pourquoi Kurt Cobain était "condescendant" envers Dave Grohl

Selon Michael Azerrad, biographe officiel de Nirvana, Kurt Cobain était "jaloux" de son ami et batteur Dave Grohl.

Azerrad publiera une édition Deluxe de Come as You Are : The Story of Nirvana, sa biographie officielle de Nirvana, le 24 octobre. Le texte mis à jour, The Amplified Come As You Are : The Story of Nirvana, est décrit comme "un livre unique en son genre qui contient des centaines de nouvelles annotations sous forme d’essais approfondissant notre compréhension de ce groupe légendaire et de l’époque à laquelle il a existé".

Pour faire connaître le livre et parler du 30e anniversaire de l’album In Utero de Nirvana, Azerrad a récemment participé au podcast Music Now de Rolling Stone, en compagnie de l’écrivain Brian Hiatt. L’un des sujets abordés est la relation entre Cobain et Dave Grohl. Dans le livre original Come As You Are, Azerrad avait cité Cobain qui qualifiait le riff de guitare de Dave Grohl sur "Scentless Apprentice" d’In Utero de "stupide".

"J’ai trouvé cela un peu condescendant, franchement", admet Azerrad.

Brian Hiatt mentionne ensuite une autre citation de Cobain, où il dit de son ami : "Dave est le garçon le plus équilibré du monde entier".

"Je pense que Kurt s’est en partie moqué de Dave parce qu’il était assez équilibré et normal", explique Azerrad. "C’est un gars populaire et équilibré, vraiment. Et je pense que Kurt se moquait en partie de ça parce qu’il n’était pas un monstre, comme Kurt. Et il était aussi jaloux. Je pense que Kurt était un peu jaloux de Dave, parce que Dave s’en sortait bien."

L’auteur a raconté que Cobain avait parlé de virer Dave Grohl en 1993, une histoire à laquelle le leader des Foo Fighters a lui-même fait référence dans une interview accordée à Vulture en 2021, bien que sa version de l’histoire soit légèrement différente.

"Nous étions en route pour Los Angeles afin de commencer les répétitions de production pour la tournée In Utero, et j’étais assis quelques rangs devant Kurt et Krist", s’est-il souvenu. "J’entendais Kurt dire : "Je pense que nous avons besoin d’un batteur plus rudimentaire, comme Dan Peters [de Mudhoney]", qui était le gars qu’ils avaient presque engagé quand j’ai rejoint le groupe. J’étais vraiment bouleversé parce que je pensais que tout allait bien. J’ai parlé à Krist et je lui ai dit : " C’est vraiment ce que vous voulez faire ? Parce que si c’est ce que vous voulez, faites-le moi savoir et nous pourrons en rester là. J’en ai finalement parlé à Kurt, et il m’a dit : 'Non, ce n’est pas ce que nous voulons faire'. Je me suis dit que c’était à vous de décider quel type de batteur vous vouliez vraiment, et ils ont décidé que je devais rester."

Écoutez l’intégralité du podcast de Rolling Stone Music Now ci-dessous :