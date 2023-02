Nirvana, The Supremes et Nile Rodgers ont reçu une récompense pour leur carrière complète la veille de la fameuse cérémonie des Grammy Awards. Ma Rainey, Slick Rick, Bobby McFerrin et Ann et Nancy Wilson du groupe Heart ont aussi été récompensés pour leur œuvre complète. A noter que certains de ces awards étaient attribués à titre posthume, comme c’est le cas pour Kurt Cobain de Nirvana, Mary Wilson des Supremes, Ma Rainey et Florence Ballard.