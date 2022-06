Kurt Cobain avait invité J. Mascis de Dinosaur Jr à intégrer Nirvana (deux fois !)

Le nouveau documentaire Freakscene : The Story Of Dinosaur Jr est sur le point de sortir et raconte l’histoire du groupe de rock alternatif. C’est le réalisateur allemand Philipp Reichenheim, (qui est aussi le beau-frère de Jay Mascis de Dinosaur Jr), qui s’est chargé de mener des interviews exclusives avec des musiciens de Sonic Youth, Husker Du, My Bloody Valentine et Pixies, en plus des membres de Dinosaur Jr.

Le film documente l’histoire du groupe et les liens qu’il avait tissés avec d’autres, et notamment Nirvana.