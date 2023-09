"Kurios", le nouveau spectacle du Cirque du Soleil à Bruxelles : prouesse technique et ambiance steampunk

Un inventeur ambitieux défie les lois de l’espace-temps afin de réinventer le monde qui l’entoure. Le visible devient invisible, les perspectives se transforment, l’univers est littéralement sens dessus dessous dans ce nouveau lieu aussi beau que mystérieux. Voilà le pitch de Kurios, qui, comme pour chaque spectacle du Cirque du Soleil, est une prouesse technique et logistique : 50 artistes sur scène et 122 en coulisses, des milliers de costumes et d’objets fantastiques.

Comme l’indique Michel Laprise : "Un spectacle, c’est 75% en invisible et 25% vus par le public. Kurios est le spectacle le plus important de ma vie. Il est la réalisation d’un rêve. Les objets et les accessoires sont fantastiques mais au Cirque du Soleil, tout est centré sur l’humain, sa valeur et ce qui est le plus beau en lui".