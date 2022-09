Kurdistan d’Irak : sept morts et 28 blessés dans les frappes de Téhéran

Au moins sept personnes ont été tuées et 28 blessées mercredi dans les tirs de missiles et les frappes de drones menés par Téhéran au Kurdistan d’Irak contre des groupes de l’opposition iranienne kurde, ont annoncé les autorités locales de la région autonome.

Le ministère de la Santé à Erbil, capitale du Kurdistan d’Irak autonome, fait état dans un communiqué de "quatre martyrs et 14 blessés" dans la région de Koysinjaq, et "trois martyrs et 14 blessés" à Sherawa.

"Il y a des civils parmi les victimes", a indiqué à l’AFP un haut responsable du Kurdistan autonome.

Le ministère des Affaires étrangères à Bagdad va convoquer l’ambassadeur d’Iran pour protester contre ces tirs de missiles et frappes de drones, selon son porte-parole.

"L’ambassadeur d’Iran à Bagdad sera convoqué de toute urgence, pour lui remettre une lettre de protestation au ton très dur au sujet des bombardements" menés par l’Iran, a indiqué dans un communiqué succinct le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmed al-Sahaf.